Глава РССС Крюков назвал возвращение россиян на Универсиаду серьезным прорывом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Возвращение россиян спустя шесть лет на Универсиаду, которая является одним из главных мировых спортивных событий, стало серьезным прорывом для отечественного спорта. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.
"Мы считаем, что выступление наших спортсменов на Всемирных студенческих играх после шестилетнего перерыва - это действительно важное событие, - считает Крюков. - Вернуться на большую спортивную арену, на одни из самых престижных и крупных мультиспортивных международных соревнований - это серьезный прорыв. Ведь мы на протяжении многих лет оставались лидерами командных зачетов, и, конечно же, мировую Универсиаду без нашего участия нельзя назвать полноценной. Поэтому возвращение наших студентов, пусть в нейтральном статусе, это действительно большая заслуга и большая победа всего студенческого спорта".
"В связи с этим хочу выразить отдельную благодарность министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, который активно нас поддерживал и сам провел встречу в Лозанне с генеральным секретарем Международной федерации университетского спорта (FISU) Маттиасом Ремундом. В нынешнее время дипломатия решает очень многое", - добавил глава РССС.
Спортсмены России завоевали на Универсиаде в Германии по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые награды, что стало бы седьмым результатом в медальном зачете. Из-за условий нейтрального статуса российская команда, выступавшая в усеченном составе, была исключена из таблицы медалей. В окончательную заявку на Универсиаду-2025 входил 41 российский спортсмен в нейтральном статусе. В предыдущий раз сборная России участвовала во Всемирных студенческих играх в итальянском Неаполе в 2019 году, заняв второе место в медальном зачете (22-24-36). Соревнования в 2023 году в китайском Чэнду российские спортсмены пропустили из-за отстранения.
"Со спортивной точки зрения Универсиада стала непростым вызовом, потому что подготовка к ней обычно длится годы, а у нас было всего лишь несколько месяцев, и все это было еще осложнено нейтральным статусом, сверками и коммуникациями с оргкомитетом, да и сама организация Игр тоже была непростая в Германии. При всех этих обстоятельствах отрадно отметить, что из 41 принявших участие спортсмена 16 завоевали медали. Это 40%, то есть практически каждый второй!" - сказал Крюков.
"Хочу отметить наших пловцов, которые внесли существенный вклад в этот результат. Они завоевали половину золотых медалей - это и Александр Степанов из ПГУФКСиТ, и Николай Колесников из Калужского госуниверситета, оба трижды поднимались на пьедестал. Молодцы наши чемпионы по теннису Илья Симакин и Егор Агафонов из ПГУФКСИТ и по настольному теннису Владимир Сидоренко из НГУ имени Лесгафта. Отмечу и победителя по фехтованию на шпагах Дмитрия Швелидзе из Смоленского университета спорта. Всего медалей смогли добиться студенты девяти российских вузов - это очень приличный результат!" - заключил глава РССС.