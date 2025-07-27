Глава РССС Крюков назвал возвращение россиян на Универсиаду серьезным прорывом

"Мы считаем, что выступление наших спортсменов на Всемирных студенческих играх после шестилетнего перерыва - это действительно важное событие, - считает Крюков. - Вернуться на большую спортивную арену, на одни из самых престижных и крупных мультиспортивных международных соревнований - это серьезный прорыв. Ведь мы на протяжении многих лет оставались лидерами командных зачетов, и, конечно же, мировую Универсиаду без нашего участия нельзя назвать полноценной. Поэтому возвращение наших студентов, пусть в нейтральном статусе, это действительно большая заслуга и большая победа всего студенческого спорта".

"В связи с этим хочу выразить отдельную благодарность министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, который активно нас поддерживал и сам провел встречу в Лозанне с генеральным секретарем Международной федерации университетского спорта (FISU) Маттиасом Ремундом. В нынешнее время дипломатия решает очень многое", - добавил глава РССС.

Спортсмены России завоевали на Универсиаде в Германии по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые награды, что стало бы седьмым результатом в медальном зачете. Из-за условий нейтрального статуса российская команда, выступавшая в усеченном составе, была исключена из таблицы медалей. В окончательную заявку на Универсиаду-2025 входил 41 российский спортсмен в нейтральном статусе. В предыдущий раз сборная России участвовала во Всемирных студенческих играх в итальянском Неаполе в 2019 году, заняв второе место в медальном зачете (22-24-36). Соревнования в 2023 году в китайском Чэнду российские спортсмены пропустили из-за отстранения.

"Со спортивной точки зрения Универсиада стала непростым вызовом, потому что подготовка к ней обычно длится годы, а у нас было всего лишь несколько месяцев, и все это было еще осложнено нейтральным статусом, сверками и коммуникациями с оргкомитетом, да и сама организация Игр тоже была непростая в Германии. При всех этих обстоятельствах отрадно отметить, что из 41 принявших участие спортсмена 16 завоевали медали. Это 40%, то есть практически каждый второй!" - сказал Крюков.

"Хочу отметить наших пловцов, которые внесли существенный вклад в этот результат. Они завоевали половину золотых медалей - это и Александр Степанов из ПГУФКСиТ, и Николай Колесников из Калужского госуниверситета, оба трижды поднимались на пьедестал. Молодцы наши чемпионы по теннису Илья Симакин и Егор Агафонов из ПГУФКСИТ и по настольному теннису Владимир Сидоренко из НГУ имени Лесгафта. Отмечу и победителя по фехтованию на шпагах Дмитрия Швелидзе из Смоленского университета спорта. Всего медалей смогли добиться студенты девяти российских вузов - это очень приличный результат!" - заключил глава РССС.