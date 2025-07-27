В Москве прошел спортивный фестиваль DDX Fitness Fest

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спортивный фестиваль DDX Fitness Fest завершился в Москве в музее-заповеднике "Коломенское". Он проходил в течение двух дней.

Гостям фестиваля было доступно более 150 групповых тренировок по йоге, кроссфиту, спортивным танцам и другим направлениям. Территория, на которой проводилось мероприятие, поделилась на множество зон, на каждой из которых без перерыва проводились занятия: зона для кардиотренировок, три зоны для занятий танцами, места для духовных практик, cycle-зона (для упражнений на велотренажерах), джампинг (тренировки на батутах), а также лекторий для получения теоретических знаний.

В первый день для посетителей мероприятия разминку провела чемпионка мира 2015 года по фигурному катания Елизавета Туктамышева, показавшая ряд упражнений для разогрева мышц и растяжки. Вечером гостей ожидало выступление Jony.

Во второй день фестиваля был установлен рекорд БРИКС по массовому гвоздестоянию. В практике приняли участие 204 человека. Достижение было официально зафиксировано BRICS Record. Также прошли практики по духовному развитию и демонстрация технологии остановки мыслей.

Для посетителей фестиваля также прошла автограф-сессия с хоккеистами московского "Спартака" Егором Филиным и Александром Беляевым. А закрыло двухдневный фестиваль выступление Полины Гагариной.