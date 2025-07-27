Женская сборная Англии во второй раз подряд выиграла чемпионат Европы по футболу

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная Англии в серии пенальти обыграла команду Испании в финальном матче чемпионата Европы. Турнир прошел в Швейцарии, финальная встреча состоялась в Базеле.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Испании мяч забила Мариона Кальдентей (25-я минута). У англичанок отличилась Алессия Руссо (57). В серии пенальти команда Англии оказалась сильнее со счетом 3:1.

Сборная Испании является действующим чемпионом мира. В финале турнира 2023 года испанки обыграли англичанок со счетом 1:0. Испанки ранее не побеждали на чемпионатах континента. В финале прошлого чемпионата Европы сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Германии и впервые завоевала титул.

Рекордсменками по количеству побед на чемпионатах Европы являются немки, которые завоевали восемь титулов.

Лучшим бомбардиром турнира стала форвард сборной Испании Эстер Гонсалес. Самым ценным игроком признана обладательница "Золотого мяча" двух последних лет Айтана Бонмати. Приз лучшему вратарю получила англичанка Ханна Хэмптон. Лучшей молодой футболисткой чемпионата Европы признана 19-летняя Мишель Агиеманг из сборной Англии.