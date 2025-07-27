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Летние олимпийские виды спорта

Российский штангист Курочкин выиграл золото первенства Европы, установив рекорд континента

Турнир среди юношей и спортсменов до 15 лет проходит в Мадриде

МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Арсений Курочкин стал победителем юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Мадриде. Отечественный спортсмен первенствовал в весовой категории до 71 кг.

Курочкин в сумме двоеборья поднял 286 кг, установив новый рекорд Европы. Второе место занял еще один представитель российской тяжелой атлетики Сергей Луканин (274), третьим стал армянский штангист Рафик Дармоян (273).

Во время церемонии награждения Курочкин получил от президента Европейской федерации тяжелой атлетики Астрита Хассани сертификат о зачислении рекорда.

Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей и спортсменов до 15 лет проходит в Мадриде с 23 по 31 июля. Пока в активе россиян одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали, которые завоевали Евгений Бутузов, Бейбулат Назиров и Сергей Плотников.

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