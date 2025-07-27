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Футбол в России
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"Рубин" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

Ничью казанцам принес Мирлинд Даку на 90-й минуте
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Описание
Велдин Ходжа и Игор Вуячич ("Рубин")
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
Матео Кассьерра ("Зенит") и Игор Вуячич ("Рубин")
© Егор Алеев/ТАСС
© Андрей Мостовой ("Зенит") и Егор Тесленко ("Рубин")
© Егор Алеев/ТАСС
Мирлинд Даку ("Рубин")
© Егор Алеев/ТАСС
Максим Глушенков ("Зенит") и Алексей Грицаенко ("Рубин")
© Егор Алеев/ТАСС
Евгений Латышонок ("Зенит")
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" и петербургского "Зенита" сыграли вничью со счетом 2:2 в заключительном матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Андрей Мостовой (11-я минута, с пенальти) и Матео Кассьерра (36). У "Рубина" отличились Велдин Ходжа (47) и Мирлинд Даку (90).

"Зенит" и "Рубин" набрали по 4 очка. Команда из Казани занимает 4-е место в таблице, клуб из Санкт-Петербурга располагается на 6-й позиции. Единственной командой, не потерявшей очков в двух стартовых турах, является московский "Локомотив".

В третьем туре "Зенит" 3 августа примет московский ЦСКА, "Рубин" 4 августа дома сыграет с "Сочи".

В другом матче игрового дня "Оренбург" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1. 

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
МестоКомандаМатчиПобедыНичьиПораженияОчкиЗМПМРМ
1"Локомотив"22006514
2"Акрон"21104514
3"Балтика"21104413
4"Рубин"21104312
5"Крылья Советов"21104312
6"Зенит"21104321
7"Динамо" М21104211
8ЦСКА21104211
9"Краснодар"21013422
10"Спартак"2101313-2
11"Оренбург"20202110
12"Динамо" Мх2011112-1
13"Ростов"2002013-2
14"Ахмат"2002014-3
15"Пари НН"2002005-5
16"Сочи"2002007-7

 

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