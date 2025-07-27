"Рубин" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" и петербургского "Зенита" сыграли вничью со счетом 2:2 в заключительном матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Андрей Мостовой (11-я минута, с пенальти) и Матео Кассьерра (36). У "Рубина" отличились Велдин Ходжа (47) и Мирлинд Даку (90).

"Зенит" и "Рубин" набрали по 4 очка. Команда из Казани занимает 4-е место в таблице, клуб из Санкт-Петербурга располагается на 6-й позиции. Единственной командой, не потерявшей очков в двух стартовых турах, является московский "Локомотив".

В третьем туре "Зенит" 3 августа примет московский ЦСКА, "Рубин" 4 августа дома сыграет с "Сочи".

В другом матче игрового дня "Оренбург" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1.