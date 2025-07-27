"Рубин" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" и петербургского "Зенита" сыграли вничью со счетом 2:2 в заключительном матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Андрей Мостовой (11-я минута, с пенальти) и Матео Кассьерра (36). У "Рубина" отличились Велдин Ходжа (47) и Мирлинд Даку (90).
"Зенит" и "Рубин" набрали по 4 очка. Команда из Казани занимает 4-е место в таблице, клуб из Санкт-Петербурга располагается на 6-й позиции. Единственной командой, не потерявшей очков в двух стартовых турах, является московский "Локомотив".
В третьем туре "Зенит" 3 августа примет московский ЦСКА, "Рубин" 4 августа дома сыграет с "Сочи".
В другом матче игрового дня "Оренбург" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1.
|Место
|Команда
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Очки
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|1
|"Локомотив"
|2
|2
|0
|0
|6
|5
|1
|4
|2
|"Акрон"
|2
|1
|1
|0
|4
|5
|1
|4
|3
|"Балтика"
|2
|1
|1
|0
|4
|4
|1
|3
|4
|"Рубин"
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|2
|5
|"Крылья Советов"
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|2
|6
|"Зенит"
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|2
|1
|7
|"Динамо" М
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|1
|1
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|1
|1
|9
|"Краснодар"
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|2
|2
|10
|"Спартак"
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|3
|-2
|11
|"Оренбург"
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|12
|"Динамо" Мх
|2
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|13
|"Ростов"
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|3
|-2
|14
|"Ахмат"
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|4
|-3
|15
|"Пари НН"
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|-5
|16
|"Сочи"
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|-7