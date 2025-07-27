Встреча завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 27 июля. Второй тур Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился неожиданным результатом - серебряный призер прошлого сезона петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином", упустив преимущество в два мяча. Также в воскресенье московский ЦСКА дома победил грозненский "Ахмат", а "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с махачкалинским "Динамо".

"Зенит" перед матчем с "Рубином" недосчитался нескольких игроков. По медицинским причинам в составе отсутствовали защитник Страхиня Эракович и один из лидеров атаки бразильский полузащитник Луис Энрике, к этому же добавилась неготовность играть Вендела. Но при этом появилась возможность выпустить в стартовом составе новую звезду "Зенита" Жерсона, который летом перешел в клуб из бразильского "Фламенго".

Поначалу у "Зенита" не возникло больших проблем, на 11-й минуте Андрей Мостовой открыл счет с пенальти. Его назначил арбитр Алексей Сухой после подсказки видеоассистентов рефери - после дальнего заброса мяч попал в руку Алексею Грицаенко, который вел борьбу с Максимом Глушенковым. На 36-й минуте с передачи Мостового забил Матео Кассьерра, удвоив преимущество "Зенита". Возможно, такой задел расслабил гостей - сразу после перерыва Вердин Ходжа отыграл один мяч. "Рубин" продолжал оказывать давление на оборону "Зенита" и был вознагражден за старание - на 90-й минуте счет сравнял Мирлинд Даку. Летом албанский нападающий мог перейти в "Зенит", однако петербургский клуб не смог договориться с футболистом о личных условиях, и Даку в итоге продлил контракт с "Рубином".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил ничью быстрым голом "Рубина" после перерыва. "Два разных тайма. Если в первом мы контролировали ход матча хорошо, контролировали мяч, смогли забить, то во втором тайме, к сожалению для нас, в самом начале пропустили. Счет 2:1 или 2:0 - это не одно и то же. Естественно, игроки "Рубина" почувствовали, что можно свести матч к ничьей. Начало второго тайма у нас не получилось", - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита".

"Зенит" потерял первые очки в сезоне, в первом матче команда Семака обыграла на своем поле "Ростов" со счетом 2:1. Сине-бело-голубые, отмечающие юбилейный сезон, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. В следующем туре "Зенит" 3 августа дома сыграет с ЦСКА. "Рубин" также имеет в активе четыре очка, в первом туре казанская команда на выезде обыграла "Ахмат" (2:0). 4 августа казанцы дома встретятся с "Сочи". В прошлом сезоне "Зенит" потерял первые очки только в пятом туре РПЛ и в восьмом матче всего сезона, сыграв вничью с "Химками" (1:1).

ЦСКА одержал первую победу в сезоне

В первом матче дня ЦСКА на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. На 15-й минуте игры отличился футболист гостей Брайан Мансилья, который забил первый мяч после перехода из "Оренбурга". ЦСКА помог дубль защитника Данила Кругового в компенсированное к первому тайму время. Этот матч стал 800-м в составе ЦСКА для капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева.

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ, в первом туре армейцы на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 0:0. ЦСКА с четырьмя очками располагается на восьмой позиции. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с "Зенитом". "Ахмат" потерпел второе поражение подряд, грозненская команда идет 14-й. 3 августа "Ахмат" на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо".

Также в воскресенье "Оренбург" дома сыграл вничью с "Динамо" из Махачкалы со счетом 1:1. За "Оренбург" дебютный мяч забил 23-летний Максим Савельев, у гостей отличился иранец Джавад. "Оренбург" с двумя очками идет 11-м, махачкалинское "Динамо" с одним очком располагается на 12-й позиции. В следующем туре "Оренбург" 3 августа на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", махачкалинское "Динамо" в тот же день примет "Ахмат".

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. 26 июля московский "Спартак" на своем поле уступил калининградской "Балтике" (0:3), столичное "Динамо" дома обыграло "Ростов" (1:0), московский "Локомотив" на выезде оказался сильнее "Краснодара" (2:1), тольяттинский "Акрон" в гостях разгромил "Сочи" (4:0).