На матче с "Уфой" присутствовало 10 003 человека

ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Рекордное количество зрителей, 10 003 человека, собралось в Воронеже на стадионе "Факел" на первой домашней игре одноименного клуба после вылета в Первую лигу. Высокую посещаемость отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, факт рекорда подтвердили ТАСС в пресс-службе футбольного клуба.

"Воронежские болельщики сегодня создали праздник для любимой команды и самих себя. В первом матче сезона - полный стадион! Больше 10 тысяч человек", - написал глава региона в Telegram-канале.

В игре второго тура "Факел" со счетом 1:0 обыграл "Уфу", победу воронежцам принес гол защитника Ильи Гапонова. Воронежцы не побеждали дома в официальных играх с 24 августа 2024 года, когда в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) был обыгран "Оренбург".

Главный тренер "Факела" Игорь Шалимов по просьбе журналистов сравнил посещаемость и поддержку стадиона в Воронеже с теми аренами, на которых ему доводилось выступать в качестве игрока. "Ну, давайте мы с "Сан-Сиро" не будем сравнивать, там 90 тысяч, можно сравнить с "Фоджей", куда я приехал [в 1991 году, в свой первый зарубежный клуб]. Здесь 10 тысяч - там 25, но стадион плюс-минус [похож]. Тоже чисто футбольный стадион, это юг Италии, и там поддержка тоже сумасшедшая. Но я бы не сравнивал, я могу сопоставить, но Воронеж, воронежские болельщики - это отдельная тема", - сказал Шалимов.

Футбольный стадион "Факел" в Воронеже был введен в эксплуатацию в 2024 году, на нем команда провела минувший сезон в РПЛ. Арена, вмещающая 10 052 человека, выступает временной на период строительства новой основной в центре города на месте Центрального стадиона профсоюзов.