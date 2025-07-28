Московский "Спартак" в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил калининградской "Балтике" со счетом 0:3, красно-белые доигрывали матч вдевятером после удалений нападающего Антона Заболотного и бразильского вингера Маркиньоса. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что у красно-белых не поставлена игра, что приводит к грубостям футболистов на поле.

"Спартак" должен разносить всех игрой

Я бы не акцентировал внимание на том, были ли удаления, офсайд, лег ли кто-то на мяч или нет, я бы обратил внимание на игру "Спартака". Нет игры, вот в чем проблема. Классные футболисты, хорошие мастера, много денег на игроков потратили, продолжают тратить. У меня ощущение, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович немного перепутал должности, он все еще продолжает думать, что он является великим футболистом, что на самом деле и есть. Но тренер он только начинающий. Все это приводит к тому, что допускаются многочисленные грубости футболистами, где-то очевидные, где-то нет, но они есть.

Понимаете, "Спартак" должен показывать другую игру, "Спартак" должен разносить всех, как это в свое время делали мадридский "Реал" и "Барселона", с такой командой, как у него. А он подстраивается, очевидно, что он не анализирует игру соперника, не знает, каким образом строить в целом игру в атакующих и в оборонительных действиях. Но это мое личное мнение, я все-таки не специалист, не тренер, подчеркну, что это мое личное мнение, которое строю на 40-летнем опыте работы в футболе.

Станкович не проявляет себя тренером

Я просто смотрю матч и вижу, что хорошие футболисты есть, а игры нет. Значит, что-то упущено, значит, на данном этапе Станкович не проявляет себя как перспективный тренер, который в состоянии бороться за золотые медали. А это обидно, ведь все у него есть, но эмоционирует, руками размахивает, он же тем самым накаляет обстановку и ситуацию. Футбол все-таки требуется вполне конкретного разума на поле. Это главное, что отличает классную футбольную команду от просто хорошо физически подготовленной, но не знает толком, что делать. Я немного жестко высказываю мнение, но у меня такое ощущение, что пока что у Деяна Станковича не складывается постановка хорошей командной игры ни в атаке, ни в обороне.

Раньше "Спартак" показывал другую игру, команда не грубила, просто классом и мастерством своих футболистов подавляла силу и мощь, например, киевского "Динамо". Техникой, тактикой, разумом. А здесь подстраивается порой под "бей-беги", что не свойственно для "Спартака" абсолютно. Отсюда и вся жесткость.

"Спартак" — магнит для второстепенных историй?

Это случайность. Все дело опять же в поведении футболистов и команды. Ну кто Антона Заболотного в центре поля просил идти прямой ногой шипами в бедро? Для чего это? Какой смысл? Ты спасаешь какой-то голевой момент, нет, это центр поля, для чего это делать? Также и Маркиньос. Был там офсайд или нет, все равно, у тебя же есть уже желтая карточка. Зачем ты хватаешь игрока? Мозги, вот о чем речь! Значит, установка такая: биться, сражаться, не уступать, все единоборства выиграть. Но голова для чего нужна футболисту? Вот прошлый "Спартак" у Константина Бескова или Олега Романцева — все интеллектуалы, а как играли, смотреть приятно. Сегодня ведь тоже футболисты классные, техничные и скоростные, но игра не поставлена. С моей точки зрения, проблема заключается в тренере.

"Спартаку" рано делать выводы по будущему тренера

Пока никаких изменений не нужно. Нужно понять, что хочет сам Деян Станкович. Меня кто-то спрашивал, выполняют ли футболисты тренерскую установку, но я же не знаю, я не был на установке. Мы не знаем, как идет установка, как идет разбор соперника, какие варианты обсуждаются, есть ли теоретические занятия. Мы видим результат, а он пока печальный. Результат определяет игра команды, а игру — главный тренер. Естественно, выводы пока рано делать. Кстати, пока ни одна команда так по-хорошему, кроме "Локомотива" и "Балтики", не показывает настоящий футбол, нет ни у кого игры постоянной. У "Зенита" есть эпизодические элементы, а так тоже, как говорил Валерий Газзаев, джентльмены с тросточкой ходят по полю. Это же не дело. Но все дело в подготовке.

Не могу сказать, что "Спартаку" не хватило настроя, ведь у команды две красные карточки, это сверхнастрой и сверхагрессивная игра. Как не было настроя? Он был. Понятие настроя — это "бей-беги" и колоти всех подряд? Настрой состоит в том, чтобы показывать свой класс, если он есть, а он у них есть. Значит, нужно добиться того, чтобы настрой реализовывался в какие-то моменты при владении мячом, потере мяча, но это чисто тренерское.

РПЛ стала грубым чемпионатом

Вообще чемпионат стартовал с такой жесткостью, в одной игре 40 нарушений, в другой — 6 желтых карточек. Только проиграл единоборство — сразу по ногам, захватил за руку. Выпрыгнул — обязательно нужно ударить локтем. Ну что у нас за футбол пошел такой. Сейчас больше акцент сделан в плохом смысле на неуступчивости, если футболиста обыграли, он сразу бьет по ногам, если занял неправильную позицию, то сразу схватили за шею. Мне кажется, что нужно собраться тренерам, поговорить, давайте играть в футбол, что же мы друг друга калечим.

Сегодня типичный весенний футбол в России, как раньше называли. Много борьбы, суеты, страсти, нарушений, но мало толку. Кроме как "Балтики" и "Локомотива", пока не могу кого-то отметить.