Олимпиада-80 глазами ТАСС. Четыре тысячи водителей крутят баранки олимпийских машин

По постоянным маршрутам к местам соревнований спортсменов доставляли 195 автобусов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Вчера звездные фехтовальщики - сегодня комментаторы Олимпиады-80

Весьма титулованная "сборная команда" представлена на олимпийском фехтовальном турнире комментаторами советского телевидения и радио. В ее составе - победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр, имена которых воскрешают у любителей спорта славные дела "мушкетеров" минувших лет. К микрофону, в зависимости от видов соревнований, вызываются Александра Забелина, Виктор Жданович, Марк Мидлер, Давид Тышлер, передает корреспондент ТАСС из зала фехтования.

Первая советская чемпионка мира Забелина, как в свое время на фехтовальной дорожке, легка и обаятельна в своих репортажах. Академически строг у микрофона герой римской Олимпиады 1960 года Жданович. Каждое его слово направлено в цель, словно клинок.

Один из самых титулованных рапиристов Мидлер приходит в комментаторскую кабину, "размявшись" на тренировке со своим учеником Сабиром Рузиевым. Как и полагается заведующему кафедрой фехтования и современного пятиборья Центрального института физкультуры Тышлеру доверено руководить олимпийской командой комментаторов. Когда у него спросили, что труднее - комментировать или болеть за своего ученика, двукратного олимпийского чемпиона Виктора Кровопускова, он ответил: "побеждать".

"Вряд ли кто способен сейчас подобраться к Сальникову на 1 500 м"

"Соревнования в бассейне "Олимпийский" прежде всего продемонстрировали высокий уровень пловцов. 10 мировых рекордов (из них один - повторение), свыше 250 национальных достижений было установлено в результате напряженной борьбы спортсменов с различных континентов. Отсутствие некоторых сильнейших пловцов ничуть не снизило уровень турнира", - подвел итоги состязаний пловцов в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер сборной Советского Союза Сергей Вайцеховский.

"Особо следует выделить мировой рекорд ленинградца Владимира Сальникова, считаю, что сегодня вряд ли кто даже близко может подойти к тому рубежу, которого достиг олимпийский чемпион на 1 500 м. Нельзя не радоваться победам вильнюсских спортсменов Лины Качюшите и Робертаса Жулпы. Это не просто успех, это победа нашей школы плавания, победа тех тренеров, кто так много сил и умения вложил в подготовку чемпионов", - считает главный тренер.

"Олимпиада - это особые соревнования, здесь порой побеждают спортсмены, которые даже не числились претендентами на первое место. Потому что только волевой, сильный духом спортсмен способен добиваться успеха. И я добавил бы еще - крайне дисциплинированный. Именно этих качеств не хватило для победы таким способным пловцам, как Юлия Богданова, Светлана Варганова и Виктор Кузнецов. Несмотря на успешное выступление советской команды, считаю должным упомянуть и те виды, где нам предстоит еще ликвидировать отставание. У женщин это прежде всего плавание на спине и баттерфляй, а у мужчин - спринт", - заключил Вайцеховский.

Самое яркое событие в 40-летней карьере кубинского журналиста

"Я просто счастлив, что приехал на Игры в Москву, - рассказал корреспонденту ТАСС заведующий спортивной редакцией агентства "Пренса Латина" (Куба) Рикардо Агасино. - Олимпиада-80 оставит самые яркие впечатления, а я за 40 лет моей журналистской деятельности повидал много больших соревнований".

"На московской Олимпиаде все функционирует безукоризненно, но главное, конечно, это сами выступления спортсменов, высокий уровень результатов в различных видах спорта. На нынешней Олимпиаде широко представлены спортсмены развивающихся стран, для которых участие в столь крупных соревнованиях представляет огромную ценность", - заключил журналист.

Как успеть везде

Спортсмены, тренеры, судьи, журналисты на соревнованиях всегда торопятся. Это учтено на Олимпиаде в Москве. 26 июля, например, на олимпийские линии вышли 895 легковых автомобилей, 255 микроавтобусов, 515 автобусов. Их обслуживали с учетом сменного характера работы более 4 000 водителей, передает корреспондент ТАСС.

По постоянным маршрутам к местам соревнований спортсменов доставляли 195 автобусов, а судей - 75. 80 просторных бело-зеленых машин выделено в распоряжение прессы, и, наконец, для доставки гостей на мероприятия культурной олимпийской программы ежедневно используются около 30 автобусов.

В распоряжении организаторов всегда имеется резерв - транспортные средства, которые используются при возникновении чрезвычайных обстоятельств, не предусмотренных расписанием работы транспорта.