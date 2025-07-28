Спортсмены заняли 12-е место по итогам квалификации

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Россияне Геннадий Фокин и Илья Молчанов не сумели пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках с трехметрового трамплина.

По итогам квалификационных соревнований россияне заняли 12-е место, набрав 358,80 балла. Лучшими по итогам предварительного этапа стали китайцы Ван Цзунъянь и Чжэн Цзююань (445,83 балла). Вторыми стали мексиканцы Хуан Мануэль Селайя и Осмар Оливера (405,54), третьими - британцы Джек Лафер и Энтони Хардинг (394,29). Финальный этап состоится позднее в понедельник.

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.