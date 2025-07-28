Турнир пройдет 20-24 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ планирует отправить на чемпионат мира в Италии команду, состоящую примерно из 24 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Кирилл Шамшурин.

"По итогам проходившего в Москве чемпионата России на мировое первенство в Милане отобрались победители в одиночках и двойках на дистанциях, которые входят в программу чемпионата мира, - рассказал Шамшурин. - Примерный состав нашей команды будет составлять 24 спортсмена. Нам нужно определиться с экипажами четверок у женщин в байдарках и каноэ".

Победителями чемпионата России в дисциплинах, которые вошли в программу мирового первенства, стали каноисты Захар Петров, Сергей Свинарев, Иван Штыль, Илья Первухин, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева и Александра Власова, а также байдарочники Максим Спесивцев, Никита Максимов, Виктор Гавриленко, Александр Сергеев, Анастасия Долгова, Юлия Бабашинская, Ксения Луканцова и Елена Миронченко. "Могу сказать, что участница Олимпиады-2024 Олеся Ромасенко не войдет в состав сборной на чемпионат мира, так как не сумела показать достойные результаты на национальном первенстве", - добавил главный тренер сборной.

"Тот же Захар Петров будет выступать в Италии в каноэ-четверке предварительно. Кроме него в четверку планируем поставить Ивана Штыля, Александра Боца и Алексея Коровашкова. К сожалению, из-за плотности расписания Захару не удастся выступить в одиночке на 1 000 м. Планируем заявить его в четверке, в двойке на 500 м вместе со Штылем и одиночке на 500 м. Состав в каноэ-четверки окончательно определим по итогам тренировочного сбора", - отметил Шамшурин.

"В байдарке-четверке, вероятнее всего, поедут ребята, которые уже гонялись в этом сезоне на этапе Кубка мира. Надеюсь, что к мировому первенству они будут в оптимальной форме, мы работали над этим много. Я говорю про Спесивцева, Гавриленко, Ершова и Сергеева. Гавриленко и Сергеев выступят еще в двойке на 500 м, Спесивцев пойдет на одиночку на 500 м. В одиночку на 1 000 м заявим Дмитрия Авдеева, потому что Спесивцев из-за плотного расписания не сможет там выступить", - заключил главный тренер.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Милане с 20 по 24 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.