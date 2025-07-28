Семья из Москвы рассказала, что у них не было проблем с демонстрацией флага

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Поддержать российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре приехала семья из Москвы - Игорь, его жена и трое детей приходят на соревнования в костюмах моряков и с Андреевским флагом, символом русского флота. О поездке на турнир они рассказали ТАСС.

Российские пловцы начали выступление в Сингапуре 27 июля, турнир продлится до 3 августа.

"Мы приехали поддержать наших спортсменов, которые в этом году, к счастью, выступают на чемпионате мира. Дорога у них долгая, готовиться им было тяжело, мы постарались выделиться, чтобы ребята могли увидеть, что их поддерживают", - объяснил Игорь решение прийти на соревнования в тельняшках и бескозырках.

"Это наш первый выезд на международные соревнования всей семьей. Все трое детей занимаются плаванием, и тут много всего сложилось: и сама страна необычная, и у наших ребят есть необходимость в поддержке - не многие сюда выберутся. У нас была возможность - мы реализовали свою идею", - добавил он.

Гости турнира рассказали, что планировать поездку начали весной, когда стало известно о допуске россиян на чемпионат мира. "Купили билеты чуть ли не 2 апреля, в первый день открытия. Не знали, насколько это все сложно. Но готовились мы давно", - отметил Игорь.

Российские спортсмены на чемпионате мира выступают в нейтральном статусе, им запрещено демонстрировать связь со свой страной, в том числе с ее национальными символами. Болельщики из России отметили, что у них не было никаких проблем с демонстрацией Андреевского флага на трибунах. "На наш взгляд, этот флаг соответствует всем требованиям. Была проблема с флагштоком, сейчас она решается. Мы надеемся, что так и дальше будет - все будут относиться нейтрально", - сказал собеседник агентства.