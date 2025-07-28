Глава РССС заявил, что россияне на Универсиаде в Германии не ощущали негатива в свой адрес

Российские спортсмены завоевали 16 медалей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены, принимавшие участие во Всемирных студенческих играх в Германии, не испытывали негатива в свой адрес. Об этом ТАСС рассказал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.

Летняя Универсиада проходила в Германии с 16 по 27 июля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

"Именно какого-то предвзятого, негативного отношения к нам не было, серьезных жалоб от спортсменов не было, - рассказал Крюков. - Понятно, что сами обстоятельства нейтрального статуса дают о себе знать, и на награждении это чувствуется. И что у нас была очень маленькая делегация, за других приходят болеть, а у нас такой возможности нет. Нет штаба, мало спортсменов, реально мало кто может прийти и поддержать. Это ребята отмечали".

"По организации были некоторые вопросы, но это относится в целом к Играм, а не только к нашим спортсменам. Важно, что они сами, ребята, довольны возможностью участия в международных стартах", - добавил собеседник ТАСС.

Спортсмены России завоевали на Универсиаде в Германии 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды, что стало бы седьмым результатом в таблице медалей. В окончательную заявку на Универсиаду-2025 входил 41 российский спортсмен в нейтральном статусе. В предыдущий раз сборная России участвовала во Всемирных студенческих играх в 2019 году, заняв тогда второе место в медальном зачете (22-24-36). Соревнования в 2023 году в китайском Чэнду российские спортсмены пропустили из-за отстранения.