Россиянки Конаныхина и Кедрина вышли в финал синхронных прыжков с вышки на чемпионате мира

В квалификации они показали шестой результат

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Россиянки Александра Кедрина и Анна Конаныхина вышли в финальный этап прыжков с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

По итогам квалификации Кедрина и Конаныхина показали шестой результат, набрав 280,62 балла. Лидерами предварительного этапа стали китаянки Чжан Миньцзе и Чэн Юси, набравшие 331,08 балла. Финалы пройдут позднее в понедельник.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.