В "Авангарде" допустили возвращение в клуб оправданного по делу об изнасиловании Маклауда

В клубе отметили, что приоритет хоккеиста - играть в Национальной хоккейной лиге

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский нападающий Майкл Маклауд может вернуться в "Авангард", если не получит предложений от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин.

24 июля Маклауд и еще четыре канадских хоккеиста были оправданы Верховным судом Онтарио по делу об изнасиловании.

"Мы с ним в контакте. Он очень счастлив, что все закончилось оправдательным приговором, - сказал Сопин. - Наконец-то он может отбросить все эти мысли в сторону и сконцентрироваться на игре. Я так понимаю, он ждет официального релиза НХЛ, в котором говорилось бы, разрешат ему играть там или нет".

Минувший сезон Маклауд начал в "Барысе", а потом перешел в "Авангард". Канадец стал четвертым бомбардиром "Авангарда" в плей-офф, в 9 матчах набрав 7 очков (1 шайба + 8 передач).

"Я бы пока не сказал, что с нашим клубом у него есть принципиальная договоренность. Да, мы каждый день на связи, и он заинтересован вернуться в "Авангард", так как спортивные права на него принадлежать нам. Он в хороших взаимоотношениях с тренерским штабом, руководством клуба. Конечно, у каждого человека есть своя мечта, и его мечта - вернуться в НХЛ", - пояснил Сопин.

Журналист Джон Шеннон на своей странице в соцсети Х привел заявление НХЛ, в котором говорится, что лига не хочет допускать до участия в турнире канадских игроков, которых ранее оправдали по делу об изнасиловании.

"Это другая сторона, у НХЛ свои ценности и принципы. Может на то, что для нас кажется таким безобидным, в НХЛ, США и Канаде реагируют по-другому. Я думаю, у нас тоже есть некоторые прецеденты, когда хоккеистов могут не подписывать за какие-то проделки, связанные в основном с нарушением режима. Просто у нас это так не афишируется. А здесь просто серьезное дело, обвинение по серьезным статьям, имевшее большой резонанс", - сказал Сопин.