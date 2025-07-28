Ольга Феоктистова отметила, что китайские спортсмены отличаются высокой дисциплиной и работоспособностью

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Китайские спортсмены доминируют в прыжках в воду благодаря железной дисциплине, большому количеству тренировок и хорошей селекции. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер российских спортсменов Ольга Феоктистова.

Китайские прыгуны на протяжении последних десятилетий завоевывают подавляющее большинство наград на Олимпийских играх и чемпионатах мира. На мировом первенстве в Сингапуре они победили в трех из первых четырех дисциплин.

"Я четко знаю, чем они берут: железная дисциплина и работоспособность, - сказала Феоктистова. - В Китае я разговаривала с олимпийским чемпионом 2016 года, спрашивала про крутой успех китайских спортсменов. Он сказал, что это шесть дней тренировок, в воскресенье - выходной. Но даже в выходной может быть тренировка - тренажерный зал".

"И, конечно, отбор: у них много детей - они могут выбирать. У нас же на весь набор может быть только один перспективный ребенок. Мы должны ездить по регионам, искать самых классных детей. И система важна: нужна железная дисциплина и труд", - добавила она.

В воскресенье Анна Конаныхина и Александр Бондарь завоевали бронзу в смешанных синхронных прыжках с вышки. Всего в Сингапуре прыгуны в воду разыграют 13 комплектов наград.