Тренер сборной считает переход Якушиной в Турцию потерей для российской легкой атлетики

Сергей Желанов считает, что у спортсменки хороший потенциал для роста

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Решение вице-чемпионки России в легкоатлетическом многоборье Софии Якушиной выступать за Турцию стало неожиданным для старшего тренера сборной страны Сергея Желанова. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Ранее Якушина рассказала ТАСС, что стала гражданкой Турции с сохранением гражданства РФ. Спортсменка пошла на такой шаг ради того, чтобы быть уверенной в том, что возможность ее выступления на Олимпиаде-2028 не будет зависеть от политики.

"Это ее право, она так решила, - отметил Желанов. - Со мной София не советовалась. Якушина - перспективная спортсменка, и у нее хороший потенциал для роста, очень жалко, что потеряли. Я не думал, что так случится, хотя находился с ней на связи, мы иногда созванивались. У меня с ней были хорошие отношения".

Якушиной 19 лет. В конце 2024 года она уехала учиться в Америку. В июне на студенческом чемпионате США (NCAA) спортсменка заняла третье место в многоборье. Четырьмя месяцами ранее на турнире в Техасе она установила новый рекорд России в легкоатлетическом пятиборье для спортсменок не старше 20 лет.

Якушина сможет выступать на чемпионатах (первенствах) мира и Европы только после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) официально подтвердит получение спортсменкой спортивного гражданства Турции.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах. Право выступать на зарубежных турнирах под флагом страны легкоатлеты из России утратили еще в 2017 году, ранее они были вынуждены пропустить Олимпиаду-2016 в Бразилии (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, проживавшей в США). С 7 по 8 декабря 2023 года в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до Олимпиады в Париже. В итоге ни один российский или белорусский спортсмен не выступил на легкоатлетическом олимпийском турнире в столице Франции.