Ранее стало известно, что неизвестные в воскресенье взорвали несколько петард у гостиницы, в которой проживают российские фехтовальщики

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Провокации около гостиницы в Тбилиси, где проживают российские спортсмены, участвующие в чемпионате мира по фехтованию, несут в себе исключительно политические мотивы. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее в штабе российской команды ТАСС сообщили, что неизвестные в воскресенье взорвали несколько петард у гостиницы, в которой проживают российские фехтовальщики. Позднее телеканал "ТВ Пирвели" показал в эфире кадры с сожжением российского триколора. В этот же день саблистка Яна Егорян стала чемпионкой мира в личном турнире.

"У меня есть подозрение, что Украина пыталась надавить на Грузию, чтобы нас всячески не допустили, потому что понимали, что бесполезно оказывать влияние на международную федерацию, есть решение, наши все равно будут участвовать. Хотя понятно, что если бы это были мы, не дай бог такая ситуация, то нашу сборную бы сразу наказали. Сказали бы: разбирайтесь со своими болельщиками. У меня на этот счет нет иллюзий, россиянам бы точно предъявили. С результатом это никак не связано, исключительно политические мотивы", - сказала Журова.

"Если честно, очень глупо делать такие акции, никакой цели они не добьются. Тогда действительно международная федерация должна сказать, что это недобросовестная конкуренция, давайте теперь сопернику стекла в коньки подкидывать. Реально недобросовестная конкуренция, неприемлемо для спортивного соревнования", - добавила она.

Ранее серебряные медали завоевала российская команда шпажисток и рапирист Кирилл Бородачев. Чемпионат мира завершится 30 июля.