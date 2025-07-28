Кроссовки Брайанта с его первого матча в стартовом составе "Лейкерс" продали за $240 тыс.

Впервые в стартовом составе "Лейкерс" Коби Брайант вышел 28 января 1997 года в матче против "Далласа"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Кроссовки пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, в которых он провел дебютный матч в стартовом составе "Лос-Анджелес Лейкерс", проданы на аукционе за $240 тыс. Об этом сообщает пресс-служба аукциона SCP Auctions.

Брайант дебютировал в стартовом составе "Лейкерс" 28 января 1997 года в матче против "Далласа". Встреча закончилась со счетом 102:83 в пользу "Лейкерс", Брайант набрал 12 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи.

Брайант был выбрал под общим 13-м номером в первом раунде драфта НБА 1996 года клубом "Шарлотт", в том же году он был обменян в "Лейкерс", в составе которых провел всю карьеру. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). В 2009 и 2010 годах Коби Брайант был признан самым ценным игроком финала НБА, в 2008 году - самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата. В составе сборной США Коби Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012), он 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых были Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.