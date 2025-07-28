В клубе сообщили, что Алексей Сидоров не вернулся в расположение команды

ТАСС, 28 июля. Нападающий украинского футбольного клуба "Металлист 1925" Алексей Сидоров покинул Украину и не вернулся в расположение команды. Об этом говорится в заявлении клуба.

"Металлист 1925" информирует, что во втором круге сезона-2024/2025 годов футболист Алексей Сидоров находился в аренде у клуба "Колос" до 30 июня 2025 года. К моменту окончания аренды "Металлист 1925" уже отправился на заграничные сборы, поэтому Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды "Металлист 1925" среди игроков до 19 лет. Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, и недавно появилась информация, что игрок Алексей Сидоров без ведома нашего клуба покинул территорию Украины", - говорится в сообщении харьковского клуба.

"Металлист 1925" связался с представителями футболиста, подтвердившими, что Сидоров действительно покинул пределы Украины. После этого мы связались непосредственно с футболистом, который также подтвердил, что он покинул страну по семейным обстоятельствам. Сейчас клубу неизвестно, где находится Сидоров и каким образом он пересек границу Украины. Клуб сообщает о начале внутреннего расследования противоправных действий футболиста", - добавили в клубе.

Сидорову 24 года. В составе клуба "Металлург 1925" он провел 41 матч и забил 3 гола, за "Колос" игрок провел 9 матчей и отличился 2 раза.