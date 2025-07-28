Все российские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, находятся в отстранении из-за рекомендации МОК

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация серфинга (ISA) не изменила свою политику в отношении российских спортсменов и сохраняет свой запрет на их участие в турнирах под эгидой ISA. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

"По регламенту Международной ассоциации серфинга, серфинг является командным видом спорта, и ISA строго следует рекомендациям Международного олимпийского комитета, - рассказал Вайнштейн. - На текущий момент, к сожалению, согласно рекомендации МОК все российские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, находятся в отстранении. Но мы надеемся, что со сменой общей ситуации и регулированием разных политических вопросов мы в обозримом будущем сможем вернуться на международную арену".

"Никита Авдеев, который является лидером сборной России, выступает в нейтральном статусе так же, как и наши юниоры, но на турнирах под эгидой Мировой лиги серфинга (WSL). В олимпийском отборе по линии Международной ассоциации серфинга мы отстранены, но у нас остается возможность пробиваться в Лос-Анджелес-2028 через соревнования WSL. Но на данный момент есть еще определенные сложности у наших спортсменов в отборе на Олимпийские игры", - добавил собеседник ТАСС.

Вайнштейн также отметил, что у него не было сомнений в том, что серфинг, дебютировавший на Олимпиадах в 2021 году в Токио, войдет в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

"Серфинг показывает и доказывает свою популярность и с точки зрения количества людей, занимающихся серфингом по всему миру, и с точки зрения смотрибельности. Поэтому плюс, ну давайте будем честными, коммерция двигает современный спорт, а влияние США и спонсоров, близких Соединенным Штатам, сильно. Поскольку серферы этой страны показывают достаточно сильные результаты, то мне кажется, что волноваться за судьбу серфинга не приходится", - заключил глава Российской федерации серфинга.