Пловчиха Клепикова удивилась победе на ЧМ американки Уолш после отравления

Представительница США Гретхен Уолш заняла первое место на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Дарья Клепикова удивлена победе представительницы США Гретхен Уолш на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, поскольку накануне еще американка испытывала последствия отравления. Об этом Клепикова рассказала ТАСС после финального заплыва, в котором заняла пятое место.

Уолш в понедельник преодолела дистанцию за 54,73 секунды, что стало новым рекордом чемпионатов мира. Накануне американка снялась с эстафеты 4x100 метров вольным стилем, поскольку почувствовала недомогание сразу после полуфинала 100 м баттерфляем. В сборной США позже подтвердили информацию об эпидемии на сборе команды в Таиланде.

"Я не знаю, правда это или нет, но все говорят, что американская команда действительно отравилась на сборах. Поэтому я удивлена сегодняшнему результату в финале. В полуфинале она проплыла заметно медленнее, у нее была одышка, все вокруг говорили, что она выложилась", - сказала Клепикова.

"Наверное, она быстро пришла в форму и восстановилась. Здорово показывать такое время", - добавила она.

Клепиковой 20 лет, она является двукратной победительницей чемпионата мира на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете и двукратной чемпионкой Европы на короткой воде.