Тренер объяснил дисквалификацию пловца Пригоды на чемпионате мира

Россиянин показал в финале на дистанции 100 м брассом четвертый результат, однако затем его аннулировали

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре за нарушение при прохождении поворота. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Андрей Шишин.

Пригода в воскресенье на предварительном этапе обновил рекорд страны на дистанции 100 м брассом, однако в полуфинале и финале проплыл заметно хуже. В борьбе за медали он показал четвертый результат, который вскоре был аннулирован.

"Он мегаответственный, понимает, что он стержень нашего коллектива, - сказал Шишин. - Когда он увидел, что два спортсмена чуть расслабились и не попали в финал на "полтиннике" и "дельфине" [Олег Костин и Егор Юрченко в воскресенье - прим. ТАСС], то сказал, что ему надо переламывать ситуацию. Он вышел и выдал все, что есть - 58,53 секунды. Конечно, к вечеру он не восстановился ни эмоционально, ни физически".

"Сегодня он немного отошел, время повеселее. Но было нарушение правил - удар дельфином при касании", - добавил он.

Шишин отметил, что Пригода попросил "паузу в день", чтобы быть готовым плыть следующие дистанции, в том числе эстафеты.

Чемпионат мира продлится до 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.