Турнир планируется организовать в конце августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) планирует провести турнир в России с участниками чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Ранее Яременко сообщал о возможном матче сборных России и Италии в августе 2025 года.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать турнир в России со сборными - участниками чемпионата мира. Предположительно, это будут команды Ирана, Египта, Кубы, Белоруссии. Даты турнира - 29, 30, 31 августа", - сказал Яременко.

Чемпионат мира 2025 года пройдет 12-28 сентября на Филиппинах, команды Ирана, Египта и Кубы выступят на турнире. С 2022 года российские и белорусские сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола.