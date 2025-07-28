Российские пловцы участвуют в чемпионате мира впервые с 2019 года

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Мировое плавание за время отстранения российских спортсменов сделало серьезный шаг вперед, для борьбы за медали необходимо плыть гораздо быстрее. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Андрей Шишин.

Соревнования пловцов на чемпионате мира в Сингапуре проходят с 27 июля по 3 августа, на турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. С их последнего выступления на мировом первенстве прошло шесть лет.

"Не были мы на мировой арене достаточное количество времени, - сказал Шишин. - Мир уплыл - секунды стали совсем другие, результаты уплыли далеко наверх. Когда [двукратный олимпийский чемпион Токио] Евгений Рылов плавал 100-метровку за 52 секунды, никого и рядом не было, Климент Колесников только подключался. Сейчас мы плывем 52,5 секунды и еле-еле попадаем с Мироном Лифинцевым в финал. За шесть лет мир стал другим - он изменился".

Тренер отметил, что выступление на этом турнире позволит тренерам скорректировать работу на будущее.

После двух соревновательных дней у российских пловцов нет медалей на чемпионате мира. В понедельник Кирилл Пригода стал четвертым на 100 м брассом, но его дисквалифицировали за нарушение при повороте, Дарья Клепикова финишировала пятой на 100 м баттерфляем.