В Ярославле покажут мультимедийное шоу в честь победы "Локомотива"

Спортивный праздник, поводом для которого стала победа в хоккейном Кубке Гагарина, пройдет в городе 3 августа, сообщил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Городской праздник на Советской площади и мультимедийное шоу организуют в Ярославле 3 августа в честь завоевания Кубка Гагарина хоккейным клубом "Локомотив". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Большой праздник, посвященный нашему "Локомотиву", пройдет 3 августа в Ярославле. Дата символично приурочена ко Дню железнодорожника: ОАО "РЖД" является генеральным спонсором хоккейного клуба. <…> Кульминацией праздника станет торжественный вечер в "Арене-2000". Мультимедийное шоу расскажет о блестящем сезоне, который завершился бесспорным лидерством в Континентальной хоккейной лиге", - написал Евраев.

По словам губернатора, на Советской площади в Ярославле будет работать хоккейная фан-зона с интерактивами, призами станет атрибутика клуба. Чемпионские автобусы с игроками "Локомотива" и Кубком Гагарина проедут по центральным улицам города. Маршрут пройдет от "Арены-2000" до Советской площади, там команда присоединится к болельщикам.

Ожидается, что шоу в "Арене-2000" соберет несколько тысяч человек. Чествование команды завершится концертом с участием известного музыкального исполнителя.