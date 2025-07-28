Красно-белые проиграли "Балтике" со счетом 0:3 в матче второго тура РПЛ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по удалению нападающего Антона Заболотного и второй желтой карточке бразильского полузащитника Маркиньоса в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч прошел в субботу и завершился гостевой победой "Балтики" со счетом 3:0. Заболотного удалили на 11-й минуте игры, Маркиньос получил вторую желтую карточку и был удален на 58-й минуте встречи. Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил ТАСС, что комитет рассмотрит удаление Заболотного, футболиста пригласили на заседание, которое пройдет в четверг.

"Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам - удаление Заболотного и вторая желтая карточка Маркиньосу. Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК", - говорится в сообщении.