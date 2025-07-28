Показательный матч состоится 3 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Показательный матч по фиджитал-бильярду состоится в рамках международного турнира по бильярду "III Кубок главы Екатеринбурга", который проходит 28 июля - 3 августа. Об этом на церемонии открытия соревнований заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Новация турнира этого года - показательный турнир по фиджитал-бильярду, сегодня это направление абсолютно по всем видам спорта развивается. Мы стараемся быть в тренде, посмотрим, какой отклик это будет иметь", - сказал Орлов.

Участие в соревнованиях принимают более 160 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. "Я очень рад, что Екатеринбург за эти три года стал одним из самых важных, сильных центров развития бильярдного спорта и в нашей стране, и в мире. Вы подаете очень мощный пример многим российским регионам, многим национальным федерациям, что нужно делать для того, чтобы развивать наш любимый русский бильярд. Сегодняшнее открытие в очередной раз показало, что здесь, в Екатеринбурге, живут люди не только неравнодушные, но и очень творческие: классику и современность совместили в одном номере, это очень здорово, интересно, приятно, классно", - поприветствовал участников соревнований первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

Соревнования у мужчин пройдут в дисциплине "комбинированная пирамида", у женщин - в дисциплине "свободная пирамида", показательный фиджитал-матч состоится 3 августа между финальными встречами.