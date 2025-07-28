Стороны заключили однолетний контракт

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Канадский нападающий Нэйтан Тодд стал игроком московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Тодду 29 лет, в прошлом сезоне форвард выступал за уфимский "Салават Юлаев", куда перешел летом 2024 года. В регулярном чемпионате нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 52 очка (14 голов + 38 результативных передач). В плей-офф игрок провел 4 игры, отметившись 2 заброшенными шайбами и 3 ассистами.

"Спартак" в прошлом сезоне занял третье место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В 1/4 финала красно-белые проиграли "Салават Юлаеву" (3-4). Тодд пропустил противостояние из-за полученной травмы в первом раунде и не принимал участия в турнире до его завершения.