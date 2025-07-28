Встреча в Химках завершилась со счетом 67:70

ХИМКИ /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу со счетом 67:70 уступила команде Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Химках.

Самым результативным игроком встречи стал иранец Мохаммадсина Вахеди, набравший 20 очков. У россиян больше всего очков набрал Александр Щербенев - 16.

Сборные России и Ирана проведут ответный товарищеский матч 30 июля. Игра вновь пройдет в Химках.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.