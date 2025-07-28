Мероприятие пройдет с 5 по 7 ноября

САМАРА, 28 июля. /ТАСС/. Обратный отсчет до международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября, запустили в Самаре. Стелу установили на главной пешеходной улице города. Об этом сообщает правительство Самарской области.

"Торжественное открытие стелы обратного отсчета состоялось в понедельник, 28 июля. Новый арт-объект находится на главной пешеходной улице областной столицы - на "ленинградке". Стела станет важным символом подготовки к мероприятию федерального масштаба", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев отметил, что проведение форума в Самарской области является признанием вклада, который регион вносит в развитие спорта в России. "Предстоящий форум даст новый импульс развитию инфраструктуры, поддержке молодых талантов, укреплению международного сотрудничества в сфере спорта. Активная подготовка к проведению события международного масштаба ведется нами на протяжении четырех месяцев", - приводятся в сообщении слова Яковлева.

По его словам, регион ожидает, что в дни форума приедет несколько тысяч гостей, а около 50 тыс. жителей области примут участие в мероприятиях форума. "Поэтому мы готовимся по всем фронтам: приводим в порядок улицы, спортивные объекты, строим новые спортсооружения - так, чтобы все было доступно, комфортно и безопасно", - приводятся его слова в сообщении.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что в Самару приедет также большое количество зарубежных гостей, в том числе министры спорта других государств, представители спортивной общественности и негосударственных организаций. "Очень важно, что одной из главных тем форума станет развитие детско-юношеского спорта. В регионе идет беспрецедентная работа по развитию необходимой инфраструктуры. Задача, которая была поставлена губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым - появление в регионе 100 новых спортивных сооружений за год - однозначно будет выполнена", - цитируют слова министра в сообщении.

О форуме

XIII Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября на площадках стадиона "Солидарность Самара Арена" и Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Форум станет площадкой для стратегического диалога о развитии физической культуры, массового спорта и высоких достижений в РФ. Он объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса, знаменитых спортсменов, СМИ, ожидаются и зарубежные гости.