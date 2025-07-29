Ему было 72 года

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первой тяжелой весовой категории Дуайт Мохаммед Кави умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Кави на протяжении пяти лет боролся с деменцией.

Кави, до принятия ислама носивший имя Дуайт Брэкстон, дебютировал на профессиональном ринге в 1978 году, ранее американец отбывал наказание в тюрьме за вооруженное ограбление. В декабре 1981 года он впервые стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив американца Мэттью Саада Мохаммеда, а позднее несколько раз защищал пояс. В июле 1985 года стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA, он удерживал пояс до поединка с Эвандером Холифилдом. В 2004 году он был включен в Международный зал боксерской славы.