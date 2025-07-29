Защитнику "Авангарда" жаль тех игроков, которые не смогут выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Недопуск российских хоккеистов к участию в Олимпийских играх является печальным событием. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер Игр 2022 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов.

В начале июня Международная федерация хоккея утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В мужском турнире с участием игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместо сборной России выступит команда Франции.

"Говоря одним словом - печально, что спорт в этом тоже оказался замешан. Очень жалко ребят, у которых была возможность принять участие в Олимпиаде, и из-за этой ситуации у них не будет такого шанса", - сказал Войнов.

Защитник "Авангарда" также принимал участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. "Я бы с удовольствием принял участие в Играх. Но время идет, есть молодые, талантливые ребята, выступающие в НХЛ. И если в Олимпиаде участвуют игроки НХЛ, то надо брать в состав хоккеистов из этой лиги", - отметил он.

Войнов назвал участие в Олимпиаде яркими вспышками в карьере, которые не забудешь никогда. "Когда ты находишься на Олимпиаде, сам процесс, открытие, сами Игры, закрытие - это дорогого стоит. И это классное время", - сказал он.