Дмитрий Мазепин назвал решенным вопрос участия российских пловцов в Олимпиаде-2028

Глава Федерации водных видов спорта России отметил, что у страны есть все возможности, чтобы быть готовыми к Олимпиаде

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Российские представители водных видов спорта примут участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Российские спортсмены сейчас допущены до соревнований Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе, это позволяет им отбираться на Олимпиаду.

"То, что мы там выступим, - дело решенное, я уверен в этом, - сказал Мазепин об участии в Играх-2028. - А как мы выступим - зависит от того, как мы вернемся из Сингапура, как проанализируем те результаты, которых добился мир и где место в нем России. Как тренеры выработают методики и как мы мотивируем спортсменов остаться на следующие три года. У нас есть все возможности, чтобы быть готовыми к Олимпиаде".

Российские спортсмены сейчас выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, соревнования завершатся 3 августа.