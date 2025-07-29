Российские велогонщики Кимаковский и Солозобова получили нейтральный статус

Спортсмены специализируются в гонках на велотреке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские велогонщики Захар Кимаковский и Вероника Солозобова получили нейтральный статус, дающий право выступать на первенствах Европы и мира. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Выступающему в велотреке Кимаковскому 18 лет, на внутрироссийских соревнованиях спортсмен представляет Москву. Он является двукратным победителем первенства России - 2025, 17-летняя москвичка Солозобова также специализируется в гонках на треке, в 2025 году она дважды выиграла первенство страны.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.