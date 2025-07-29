Дмитрий Мазепин ожидает допуска россиян до чемпионата Европы по водным видам спорта

Европейская федерация пока допустила до своих соревнований только юношей из России и Белоруссии

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены имеют шанс выступить на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Европейская федерация плавания (European Aquatics) пока допустила до своих соревнований только юношей из России и Белоруссии, они выступают в нейтральном статусе.

"Допуск юношей - первый этап, второй - допуск и основной сборной. У меня есть надежда, что мы поедем на следующий чемпионат Европы уже полноценной командой, пока под нейтральным флагом", - сказал Мазепин.

Он уточнил, что решение о допуске может быть принято в конце года.

Российские и белорусские спортсмены уже получили допуск на соревнования Международной федерации плавания (World Aquatics), это позволяет им выступать на чемпионатах и Кубках мира.