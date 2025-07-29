Словаку принадлежали рекорды по голам, очкам, победным шайбам, хет-трикам

ТАСС, 29 июля. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин побил все клубные рекорды, принадлежавшие словаку Петеру Бондре. Комментарий Бондры приводит портал Sportovy.

Бондре. который выступал за "Вашингтон" с 1990 по 2003 год, принадлежали рекорды по голам (472), очкам (825), победным шайбам (73), хет-трикам (19).

"Когда Овечкин приехал в "Вашингтон", он забрал все мои рекорды. Я думал, что поезд остановится, но он прошел насквозь. Но рекорды существуют для того, чтобы их переписывать. Это было большое событие не только для Овечкина, но и для всей НХЛ", - сказал Бондра.

Овечкину 39 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. 6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.