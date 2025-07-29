Тренер гребцов считает, что визовый вопрос не помешает россиянам поехать на ЧМ в Италии

Турнир пройдет с 20 по 24 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин рассчитывает, что все отечественные гребцы, заявленные на чемпионат мира в Милане, получат в срок необходимые для въезда в Италию шенгенские визы. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Мировое первенство пройдет с 20 по 24 августа. Россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе.

"Что касается виз, необходимых для поездки на чемпионат мира, то этим вопросом мы стали заниматься заблаговременно и оформляли их на расширенный состав сборной, - рассказал Шамшурин. - Кто ездил весной на этап Кубка мира, получили годовые шенгенские визы тогда, кому-то визы делаются сейчас. Проблем в этом вопросе возникнуть не должно".

Как ранее сообщал ТАСС, власти Германии перед началом Универсиады, которая проходила в их стране, приняли решение выдавать в ограниченном количестве въездные визы заявленным на Всемирные студенческие игры российским спортсменам, вследствие чего состав команды сократился более чем в три раза. Испания, в свою очередь, отказала в своих визах для поездки на майский чемпионат Европы членам сборной России по бодибилдингу, а двумя месяцами позже с запозданием выдала визы российским штангистам, заявленным на юношеское первенство континента в Мадриде, вследствие чего четыре спортсмена вынуждены были остаться дома.