Разин рассказал, что общался с Ткачевым о переходе в "Металлург" еще на Матче года

Хоккеист заключил двухлетний контракт с клубом

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин общался с хоккеистом Владимиром Ткачевым на предмет его перехода в магнитогорский клуб еще во время Матча года в Москве. Об этом Разин рассказал ТАСС.

В понедельник "Металлург" объявил о переходе 29-летнего Ткачева, который подписал с клубом двухлетний контракт. 19 июля "Авангард" расторг контракт с Ткачевым, соглашение действовало до конца сезона-2029/30. В омском клубе объяснили данное решение непростой ситуацией с потолком зарплат, поскольку соглашение с форвардом не позволяло усилить проблемные позиции.

"Ситуация начала развиваться, с моей точки зрения, на Матче года 6 июля, когда Владимир сам подошел ко мне. Мы с ним долго общались один на один, он тогда сказал, что хочет играть в "Металлурге", - сказал Разин. - Я был сильно удивлен тем, учитывая, что тогда у него был "тяжелый" контракт с "Авангардом", но к его расторжению, видимо, все и шло".

"Я ответил ему, что тоже очень хочу, чтобы он перешел к нам, но давал, наверное, в районе нуля процентов, что это случится. Разговор у нас тогда состоялся очень хороший. Я рассказал ему о своих некоторых требованиях, и его ответы мне понравились", - добавил Разин.

Главный тренер назвал Ткачева одним из хоккеистов, которые могут на льду прочитывать ситуацию на шаг вперед. "Очень умный и тонкий игрок, на уровне Павла Дацюка. В прошлом сезоне нас как раз Ткачев, если можно так сказать, и остановил в плей-офф: его шайбы в овертаймах предопределили исход. Если бы он играл за нас, мы бы выиграли в той серии с "Авангардом", - отметил Разин.

Разин высказал мнение, в какой тройке Ткачев может сыграть в "Металлурге". "Насчет этого я разговаривал с Владимиром, Евгением Бирюковым (спортивный директор "Металлурга" - прим. ТАСС), с агентом игрока Шуми Бабаевым. Все равно у каждого свое мнение. Один раз я провел эксперимент - попросил каждого тренера написать на следующую игру состав команды. У каждого была точка зрения, совсем не соответствующая моей. Сейчас у меня одни мысли, будет предсезонка, будем пробовать. Выбор хоккеистов у нас достаточный, и с кем у него будет лучше получаться, с тем он и будет играть", - сказал он.