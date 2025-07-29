Российского бойца джиу-джитсу отстранили от Всемирных игр по наводке украинцев

Всемирные игры пройдут в Чэнду с 7 по 17 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Семикратному чемпиону мира по джиу-джитсу россиянину Дмитрию Бешенцу отказано в допуске на Всемирные игры в Китае на основании материалов, полученных от украинцев Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA). Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров.

"У Международной федерации джиу-джитсу, которая является членом Международной ассоциации Всемирных игр, нет никаких претензий к Бешенцу, - рассказал Куковеров. - Однако такие претензии неожиданно возникли к нашему спортсмену со стороны комитета по соответствию IWGA, который следит за тем, соответствуют ли российские атлеты критериям нейтрального статуса, выработанным Международным олимпийским комитетом (МОК)".

"Основанием для отстранения Бешенца от Всемирных игр стали материалы, которые пришли от украинцев в этот комитет. Украинцы сообщили в IWGA, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп "Путин - наш президент" и "Вежливые люди". Также в адрес комитета поступило несколько фотографий, на которых ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне баннера с эмблемой "Динамо". На других фото его ученики стоят на фоне баннера "Воронеж - родина ВДВ", у нас есть скриншоты, и на них видны надписи на украинском языке", - добавил собеседник ТАСС.

IWGA признана МОК в качестве официального органа, ответственного за продвижение Всемирных игр по всему миру. "Представители китайского оргкомитета не имеют к отстранению Бешенца никакого отношения. Он был единственным нашим спортсменом, заявленным на Всемирные игры, и после его недопуска россиян не будет на турнире по джиу-джитсу. К сожалению, в спорт в очередной раз вмешалась политика", - заключил Куковеров.

Бешенцу 41 год, последний раз он выигрывал чемпионат мира в 2023 году, соревнования тогда проходили в Улан-Баторе. Этот спортсмен также является победителем Всемирных игр боевых искусств, проходивших в 2013 году в Санкт-Петербурге, и серебряным призером Всемирных игр - 2013 в Колумбии.

Всемирные игры пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.