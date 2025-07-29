Представители Китая опередили россиян на 0,93 балла

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали серебряными призерами чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Соревнования проходят в Сингапуре.

Россияне показали результат 428,70 балла. Победителями стали представители Китая Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун Чэн, набравшие 429,63 балла. Бронза досталась американцам Карсону Тайлеру и Джошуа Хедбергу (410,70 балла).

Российские спортсмены завоевали 2-ю награду в прыжках в воду на текущем чемпионате мира. Ранее бронзовую медаль завоевали Анна Конаныхина и Александр Бондарь в соревнованиях смешанных команд в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На счету китайских прыгунов в воду 7 золотых медалей из 8 возможных на проходящем мировом первенстве. Последний раз российские прыгуны в воду становились чемпионами мира в 2017 году. Тогда победу в соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина одержали Евгений Кузнецов и Илья Захаров.

Шлейхеру 27 лет, он является двукратным победителем, четырежды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы. На его счету также золотая и серебряная медали Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года.

Терновому 24 года, спортсмен выигрывал бронзу чемпионата Европы 2019 года.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.