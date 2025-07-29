Поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком пройдет 18 апреля 2026 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри может провести поединок с соотечественником Энтони Джошуа перед боем с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком. Об этом Sport.de сообщил менеджер Фьюри Спенсер Браун.

Поединок Фьюри с Усиком пройдет 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Мы планируем разминочный бой для Тайсона в следующем году, а может быть и в этом. Понятия не имею, пока никто не знает. Тайсон должен сначала заявить о своем желании. Но всё указывает на то, что он вернется в следующем году, - сказал Браун. - Я думаю, что бой с Джошуа, возможно, произойдет первым [перед третьим поединком с Усиком]".

Фьюри 36 лет, на профессиональном уровне он провел 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью. С 2020 по 2024 год он удерживал пояс чемпиона мира по версии WBC и уступил его в мае 2024 года украинцу Александру Усику, с которым провел два последних поединка, потерпев два поражения.