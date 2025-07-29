Российские прыгуны в воду уступили меньше балла китайским спортсменам

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой не стали винить судейство в том, что проиграли меньше балла китайским спортсменам в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом они рассказали журналистам после окончания соревнований.

Россияне показали результат 428,70 балла. Победителями стали представители Китая Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун Чэн, набравшие 429,63 балла. На третьем из шести прыжков китайский дуэт допустил грубую ошибку. Перед последним прыжком россияне лидировали с запасом.

"Мы в последнем прыжке накосячили и отдали победу китайцам, - сказал Терновой. - Не могу сказать, что мы его завалили, но не прыгнули так, как должны были. Есть ли вопросы к судьям? Не могу сказать, нужно самим каждый прыжок делать лучше и тогда вопросов не будет".

Спортсмены отметили, что лидерство по ходу соревнований психологически на них не давило. "Не получился последний прыжок. Не объяснить", - отметил Терновой.

"Сомнительные чувства на душе, - сказал Шлейхер. - И радость, и обида. Но я считаю, что мы сегодня проиграли золото".