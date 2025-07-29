Она победила на дистанции 1 500 м вольным стилем

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Американская пловчиха Кэти Ледеки стала первой на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 1 500 м вольным стилем. Соревнования проходят в Сингапуре.

28-летняя американка показала результат 15 минут 26,44 секунды. Второй стала итальянка Симона Квадарелла (15 минут 31,79 секунды), третьей - австралийка Лани Паллистер (15.41,18). Анастасия Кирпичникова, сменившая российское спортивное гражданство на французское, заняла в финальном заплыве пятое место (15.57,40).

Ледеки выиграла 28-ю медаль чемпионатов мира по плаванию и вышла на чистое второе место по этому показателю. В ее активе теперь 22 золотых награды, 5 серебряных и 1 бронзовая. Рекорд принадлежит американцу Майклу Фелпсу (26 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовая).

Ледеки также является девятикратной олимпийской чемпионкой, четырежды она становилась серебряным призером и еще один раз выигрывала бронзу Игр. Ледеки удерживает мировой рекорд на дистанции 1 500 м вольным стилем.

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа.