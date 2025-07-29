Мирон Лифинцев финишировал седьмым

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников занял шестое место на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 100 м на спине. Соревнования проходят в Сингапуре.

Первым финишировал представитель ЮАР Питер Кётце, показавший результат 51,85 секунды, что стало рекордом Африки. Второе место занял итальянец Томас Чеккон (51,90 секунды), третье - француз Йоанн Ндойе-Бруар (51,92). Колесников финишировал с результатом 52,38 секунды. Россиянин Мирон Лифинцев показал седьмое время (52,51).

Колесникову 25 лет, он является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Лифинцеву 19 лет, он является пятикратным чемпионом мира на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Всего на счету россиян на первенстве мира 10 наград: 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.