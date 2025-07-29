DPA: олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

Сообщается, что спасатели пока не могут добраться до спортсменки из-за высокой угрозы нового камнепада

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане и, с большой долей вероятности, получила очень тяжелые травмы; пока спасатели не могут к ней добраться. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ее менеджера.

31-летняя Дальмайер 28 июля попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. метров. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь сегодня утром.

Пока спасатели так и не могут добраться до спортсменки из-за высокой угрозы нового камнепада.

Дальмайер - опытная альпинистка, она сама является членом горноспасательной службы.