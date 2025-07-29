Международная федерация конного спорта на один год отстранила британку за жестокое обращение с лошадью

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Британская всадница Шарлотта Дюжарден, отстраненная за жестокое обращение с лошадью, отбыла дисквалификацию и выиграла два конкурса на турнире конного клуба Hunters Equestrian в Сайренсестере. Об этом сообщает британский портал Horse & Hound.

5 декабря 2024 года Международная федерация конного спорта (FEI) на один год отстранила Дюжарден за жестокое обращение с лошадью. Срок отстранения отсчитывался с июля 2024 года, когда на спортсменку была наложена временная дисквалификация. Также британке был назначен штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. Аналогичную дисквалификацию к всаднице применила и национальная федерация конного спорта.

Дюжарден запретили участвовать в соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Париже после того, как за несколько дней до их начала в сети появилось видео, на котором всадница чрезмерно бьет хлыстом лошадь по ногам.

Ситуация с Дюжарден сподвигла FEI принять поправки в правила организации, в которых наказание за жестокое обращение с лошадьми ужесточили. Самые тяжелые нарушения могут наказываться дисквалификацией всадников на срок от трех до десяти лет вместо двух и пяти лет соответственно. Наказание за санкции "среднего уровня" теперь предполагают отстранение от шести месяцев до трех лет.

Дюжарден 40 лет, она является обладательницей трех золотых олимпийских медалей (командная и личная выездка на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и личная выездка на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году). На олимпийском турнире в Бразилии она также завоевала серебро, а на Олимпиаде в Токио в 2021 году - две бронзовые награды.