Фан-встречи пройдут на площадке Ильинского сквера 2 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года фигуристка Анна Щербакова и бронзовый призер Олимпиады-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк примут участие в фан-встречах в рамках Ночи московского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского спорта.

Также в мероприятии примут участие многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Фан-встречи пройдут на площадке Ильинского сквера 2 августа.

Ночь московского спорта - это ежегодный спортивный праздник, объединяющий тысячи москвичей и гостей столицы на площадках по всей Москве.