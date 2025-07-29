Она будет выступать в Серебряном дивизионе Западной конференции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Команда "Академия Динамо "Красная машина юниор" с сезона-2025/26 будет выступать в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято советом директоров Континентальной хоккейной лиги. Команда будет входить в систему московского "Динамо" и проводить домашние матчи на "Красногорск-Арене". В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 она сыграет в Серебряном дивизионе Западной конференции.

Также в МХЛ сообщили, что петербургская команда "СКА-Юниор" сменила название и стала "Академией СКА".