Немка попала под камнепад в горах в Пакистане

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону немки Лауры Дальмайер, попавшей под камнепад в горах в Пакистане, приостановили из-за наступления темноты. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что спасатели вернутся к поискам спортсменки утром 30 июля. Ранее агентство сообщило, что спортсменка попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь во вторник утром. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада. Предварительно, немка получила тяжелые травмы.

31-летняя Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, на Играх 2018 года в Пхёнчхане она стала победительницей спринта и гонки преследования. Также она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.